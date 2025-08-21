ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фалшиви реклами на лекарства с името на репродуктивния специалист д-р Георги Стаменов

764
д-р Георги Стаменов

Фалшиви интервюта, генерирани с изкуствен интелект, се разпространяват, като се представят, че са със специалиста по репродуктивна медицина д-р Георги Стаменов. Името и лицето му се използват, за да рекламират лекарства, но статиите съдържат невярна информация. 

Това алармира самият д-р Стаменов. В статиите името му е използвано, за да препоръчва лекарство  за папиломи, те постоянно се появяват в различни сайтове с различни заглавия, непрекъснато се генерират нови и нови съвети. Няма никаква истина в това, не отговаря на съвременната медицина, много наши пациенти се оплакват, предупреждава д-р Стаменов пред Нова телевизия.

Подавали сме сигнали до всички институции - и ГДБОП, и прокуратурата, но измамниците непрекъснато сменят IP- адресите си, а хората звънят на тези телефони и вярват. Може би това е една международна измама. За мен е учудващо, че никой не стига поне до телефона. Тези продукти все пак някъде се складират и някой ги продава, допълва д-р Стаменов.

 Знам за поне 3 продукта, които се предлагат от мое име. От нашия ПР отдел в болницата са се свързали с продавачите и накрая на разговора те попитали: "А все пак ще си купите ли продукта?", възмущава се още той. 

д-р Георги Стаменов

