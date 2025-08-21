ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени наблюдаваха вътрешната структура на умираща ...

69-годишен открадна куриерска пратка, оставена близо до офис в Лом

Камелия Александрова

Неизвестен откраднал куриерска пратка, оставена близо до офис в Лом

Сигнал за отнета куриерска пратка, оставена на тротоара близо до офиса на фирма, е подаден в полицията в Лом. Кражбата е станала на 13 август на улица „Хан Аспарух" 5 непосредствено след получаването от подалия жалбата. По случая е заведена преписка за извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.

От проведените оперативно-издирвателни мероприятия на група „01" при РУ Лом е установен извършителят, мъж на 69 години от крайдунавския град. Заловен от полицаите, той прави пълни самопризнания и връща пратката. Работата продължава в РУ- Лом.

Неизвестен откраднал куриерска пратка, оставена близо до офис в Лом

