35-годишен осъждан асеновградчанин преби мъж на 77, призна си и го наказват само с пробация

3 дни след като преби възрастен мъж 35-годишен асеновградчанин призна вината си и се споразумя с прокуратурата. На 16 август т. г. той нанесъл побой на 77-годишен местен жител, при което пострадалият бил с травми по лицето и охлузвания но крайниците. Нападението е извършено по хулигански подбуди.

Извършителят е общ работник, осъждан е преди. Договореното наказание е пробация със срок от 8 месеца, в което време той ще трябва да се подписва 2 пъти седмично. Ще трябва да плати и разноските по делото от 300 лв.

Районният съд в Асеновград ще разясни на пребития мъж възможността да заведе гражданско дело срещу нападателя за преживените болки и страдания.