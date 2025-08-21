ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени наблюдаваха вътрешната структура на умираща ...

Времето София 25° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21147262 www.24chasa.bg

35-годишен осъждан асеновградчанин преби мъж на 77, призна си и го наказват само с пробация

Ваня Драганова

[email protected]

1496
Районният съд в Асеновград.

3 дни след като преби възрастен мъж 35-годишен асеновградчанин призна вината си и се споразумя с прокуратурата. На 16 август т. г. той нанесъл побой на 77-годишен местен жител, при което пострадалият бил с травми по лицето и охлузвания но крайниците. Нападението е извършено по хулигански подбуди.

Извършителят е общ работник, осъждан е преди. Договореното наказание е пробация със срок от 8 месеца, в което време той ще трябва да се подписва 2 пъти седмично. Ще трябва да плати и разноските по делото от 300 лв.

Районният съд в Асеновград ще разясни на пребития мъж възможността да заведе гражданско дело срещу нападателя за преживените болки и страдания. 

Районният съд в Асеновград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)