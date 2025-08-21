ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени наблюдаваха вътрешната структура на умираща ...

Времето София 25° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21147337 www.24chasa.bg

69-годишна от Хасково превела 6000 лева на мними банкови служители

700
Полиция СНИМКА: 24 часа

Жена е била измамена в Хасково с 6000 лева от мними банкови служители, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Вчера в Районното управление на МВР 69 -годишната жена е заявила, че между 10 и 16 часа е провела телефонна комуникация с лица, представящи се за служители в кредитна институция. След като е въведена в заблуждение по схемата "защита на парични средства", чрез мобилното си онлайн банкиране е превела 6000 лв. на непознато лице, съобщава БТА. Работата по образуваната полицейска преписка продължава, допълват от полицията.

Предходният случай на телефонна измама в региона бе в Свиленград на седми август. Тогава представил се за служител на Националната служба за охрана мъж подведе 66-годишна жена, че е заплашена от престъпници, които ще изтеглят от банката парите ѝ. Тя изтегли сама 4000 лева и ги остави в двор на училище.  

 

 

 

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)