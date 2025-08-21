Шофьор пробва да преметне полицаи с фалшива италианска книжка

Шофьор с неистинско свидетелство за управление на автомобил установиха служители на Пътна полиция при спецакция. В сряда в хода на специализирана полицейска операция по метода «широкообхватен контрол», проведена на пътя В. Търново – Русе, в отсечката преди с. Самоводене е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 36-годишен от с. Раданово.

При справка в информационните масиви станало ясно, че представеното от водача свидетелство за управление на автомобила е менте, издадено по италиански образец. Съставен му е акт. Образувано е досъдебно производство.