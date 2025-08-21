2.5 млн. приходи от нощувки отчетоха за юни хотелите във Велико Търново - 16,2% ръст

Приходите от нощувки в област Велико Търново за месец юни са 2 484.3 хил. лв. Те са с 16.2% повече в сравнение с юни 2024 година. Отчетено е увеличение на постъпленията от български граждани - с 9.8% и от чужди граждани - с 28.7%. В топ три на туристите, отседнали в старата столица, са румънци, китайци и испанци.Това сочат данните на статистиката.

През юни 2025 г. в областта са работили 166 места за настаняване - хотели, хижи, къщи за гости и и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 674, а на леглата - 5 602. В сравнение със същия период на предходната година общият им брой се увеличава с 5.7%, а на леглата в тях - със 7.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 37 987, или с 4.8% повече в сравнение с миналия юни. Наблюдава се увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с 22% и намаление от български - с 1.5% спрямо юни 2024 година.

Все пак 64.6% от всички настанени в хотелите са български граждани (15 786 души), като най-голяма част от тях (69.5%) са нощували в места за настаняване с категория 1 и 2 звезди. Нощувалите чужди граждани са 8 632 души, а 54.2% са пребивавали в места за настаняване с категория 4 и 5 звезди. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния - 27%, следвани от Китай - 15.%, Испания - 11.1%, САЩ - 3.6%, Германия - 3.5%. Палитрата на чужденците, отседнали в столицата на Асеневци се допълва от малък процент италианци, французи и японци.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Велико Търново е 21.4 на сто и е с 18.2 процентни пункта по-ниска от средната за страната (39.6%). Най-висока заетост има в местата за настаняване с категория 4 и 5 звезди - 38.9%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро - Север.