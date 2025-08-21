Булката от сватбата с натровените гости: Използвахме кетъринг меню. Младоженецът пръв повръщал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Храните на нашето тържество не бяха домашно приготвени от нас или от наши близки. Те бяха изцяло осигурени и приготвени от кетъринг от село Ябланово. Отговорността за храната е изцяло тяхна. Това обясни булката Илмие Чауш, на чиято сватба десетки гости се натровиха. Те бяха бяха приети в болници с оплаквания.

На тържеството в неделя вечерта в село Филаретово, община Котел, се били събрали близо 800 гости.

По думите на Илмие Чауш тя и съпругът ѝ също са в лошо състояние.

„Фирмата, която бяхме наели, организира всичко за нашето тържество – цялото меню, напитките – безалкохолно, вода, шатрите, столовете, приборите“, разказа булката пред bTV.

Менюто е включвало две кюфтета, пилешка пържола, картофи, ориз и зелева салата.

На сватбата всичко е било наред. А първото оплакване дошло от младоженеца. След това и гостите започват да споделят за повръщане, диария, висока температура.

Илмие Чауш посочи, че от РЗИ са взели проби от сервираната храна.

Предстоят да се направят изследвания. По думите на булката хора в тежко състояние няма.

Тя изрази огорчението си от неприятния развой в празничния ден и заяви, че когато резултатите станат готови, всичко ще се изясни.

По думите ѝ в медийни публикации е имало твърдения за починали хора, но Илмие Чауш категорично отрече това да е вярно.

Жената разказа още, че когато са опитвали да се свържат с кетъринга, оттам първоначално не вдигали телефона. При позвъняване от нейния баща обаче, който реагирал гневно, започнали да се оправдават, а организаторът да се укрива.

А от фирмата заявиха, че само са организирали доставянето на храната, масите и шатрите.