Нови директори в 30 училища в София

Приключила процедурата по обявения от началника на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град конкурс за заемане на длъжността "директор" на територията на област София-град. В 30 образователни институции са назначени нови директори, успешно преминали конкурсната процедура и класирани на първо място. Това съобщават от РУО в София-град в сайта си, предава БТА.

В него е публикуван и списъкът на класираните на първо място кандидати в конкурсите, обявени от началника на РУО в София-град, за заемане на длъжността "директор" на образователни институции на територията на област София-град.

За директор на 15-о Средно училище „Адам Мицкевич“ е избрана Гергана Манолова, на 24-о Средно училище „П. К. Яворов“ - Снежина Петкова, на 29-о Средно училище „Кузман Шапкарев“ - Антон Райчев, на 38-мо Основно училище „Васил Априлов“ - Ива Кръстева, на 41-во Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ - Димитринка Райкова, на 46-о Основно училище „Константин Фотинов“ - Десислава Христова, на 51-во Средно училище „Елисавета Багряна“ - Веселин Стефанов, на 54-о Средно училище „Св. Иван Рилски“ - Иван Илиев, на 58-мо Основно училище „Сергей Румянцев“ - Цветелина Веселинова, на 63-о Основно училище „Христо Ботев“ - Виолета Петрова, на 75-о Основно училище „Тодор Каблешков“ Виолета Бимбова-Туфан, на 76-о Основно училище „Уилям Сароян“ - Ирина Давидова, на 79-о Средно училище „Индира Ганди“ - Ренета Димитрова, на 82-ро Основно училище „Васил Априлов“ - Борислава Асенова, на 89-о Основно училище „Д-р Христо Стамболски“ - Таня Костадинова, на 95-о Средно училище „Проф. Иван Шишманов“ - Явор Иванов, на 97-мо Средно училище „Братя Миладинови“ - Мариана Георгиева, на 120-о Основно училище „Г. С. Раковски“ - Наталия Кирякова, на 152-ро Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ - Катя Ванкова, на 159-о Основно училище „Васил Левски“ - Красимира Кирова, на 163-о Основно училище „Черноризец Храбър“ - Елица Петрунова, на 9-а френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ - Симона Ангелова, на 203-а Профилирана езикова гимназия „Св. Методий“ - Калин Танев, на Националната търговско-банкова гимназия - Диана Стоянова, на Националната финансова-стопанска гимназия - Елена Маринова, на Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ - Николай Панайотов.

На Центъра за специална образователна подкрепа „Лозенец“ за директор е избрана Силвия Пеева, а на Центъра за специална образователна подкрепа „Проф. д-р Георги Ангушев“ - Александра Миленкова.

Директори на 280 образователни институции бяха избрани при организираните на два етапа конкурси, припомня БТА.

През юли бяха започнати общо 442 изборни процедури за държавни и общински училища, както и за центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), за центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР), за Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) и за Държавния логопедичен център, съобщиха вчера от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.