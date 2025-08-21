КЗК образува производство срещу МВР по жалба за доизграждане на пожарната в София

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" на МВР по жалба на фирма. Решението на КЗК е публикувано на интернет страницата ѝ, съобщава БТА.
Жалбата е подадена от "Балкански" ООД срещу решението за доизграждане на сградата на 6-та Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) в София. Тя е внесена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
КЗК образува също така открито производство срещу община Земен по жалба на "Ем Джи Строй груп" ЕООД заради решението ѝ за реконструкция на водоснабдителната система в град Земен. Жалбата е по реда на ЗОП.
Срещу община Котел КЗК образува открито производство по жалба на "Водоканалстрой - Костови" ЕООД заради решението за изпълнение на инженеринг за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Медвен. Жалбата е внесена по реда на ЗОП.