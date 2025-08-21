ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗК образува производство срещу МВР по жалба за доизграждане на пожарната в София

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" на МВР по жалба на фирма. Решението на КЗК е публикувано на интернет страницата ѝ, съобщава БТА.

Жалбата е подадена от "Балкански" ООД срещу решението за доизграждане на сградата на 6-та Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) в София. Тя е внесена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

КЗК образува също така открито производство срещу община Земен по жалба на "Ем Джи Строй груп" ЕООД заради решението ѝ за реконструкция на водоснабдителната система в град Земен. Жалбата е по реда на ЗОП. 

Срещу община Котел КЗК образува открито производство по жалба на  "Водоканалстрой - Костови" ЕООД заради решението за изпълнение на инженеринг за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Медвен. Жалбата е внесена по реда на ЗОП. 

