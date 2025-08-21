Басейнова дирекция и РИОСВ разрешиха 200 нови паркоместа в Горна Оряховица

Басейнова дирекция „Дунавски район" – Плевен и РИОСВ – Велико Търново, дадоха положителни становища относно допустимостта на проекта за покриване на градско дере и иоформяне на 200 нови безплатни паркоместа в Горна Оряховица. Това съобщи във фейсбук кстраницата си кметът Николай Рашков. По този начин двете институции дават зелена светлина на инвестиционното намерение на общината.

Покриването на дерето ще се осъществи с връхна конструкция от сглобяеми стоманобетонови плочи (панели) с ширина 1 м, наредени една до друга. В надлъжните вертикални фуги на панелите се предвиждат уширения, които да се запълнят при монтажа с монолитен бетон и да се осигури ставна връзка между отделните плочести елементи.

Върху сглобяемите елементи ще се изпълни бетон за наклон, хидроизолация и 2 пласта плътен асфалтобетон за връзка с ул. "Македония". Конструктивното предложение е да се изгради наново със стоманобетоново корито на ламели, съобразно хидравличните профили. Това е и най-целесъобразното от статическа гледна точка решение, с цел намаляване изкопните работи към съседните улици с множество комуникации, постигане на по-добра обща стабилност на съоръжението и намаляване на напреженията в земната основа. Общата дължина за покриване на дерето е 300 м, разяснява кметът.

"Предвиждаме около 200 места за паркиране, като са предвидени и паркоместа за лица с увреждания, а също паркова ивица около местата за паркиране, както и улично и парково осветление", допълва Рашков.

Той уточнява, че до същинската реализация има още много предварителни стъпки, които трябва да се извървят, но ще се работи с бързи темпове.