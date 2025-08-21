Министър Иванов: Автомагистрала "Европа" ще бъде пусната до средата на септември

Автомагистрала (АМ) "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември. Това стана известно след инспекция на довършителните дейности по магистралата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков (ГЕРБ-СДС), ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и народни представители.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП Калотина). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".

По думите на министър Иванов качеството на изпълнение на магистралата е много добро.

Това е поредното доказателство, че когато има редовно управление и поети ангажименти пред обществото, резултатите са видими, коментира регионалният министър. Той припомни, че това е една от първите цялостни магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година. Предстои най-късно до края на септември да бъде пуснат в експлоатация лотът на АМ "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Германци".

Иван Иванов отбеляза, че присъствието на народните представители на инспекцията днес е доказателство, че мнозинството в Народното събрание работи в пълен синхрон. По думите му приоритет са важните инфраструктурни проекти, които са рестартирани.

Председателят на ресорната комисия в парламента Николай Нанков посочи, че при редовно правителство има решение на много от проблемите на българското общество. Той беше подготвил списък с разрешенията за строеж, които министър Иванов е издал за своя мандат - 32 разрешения за строеж само за национални пътни обекти. Работи се на максимални обороти, заяви Нанков, цитиран от БТА.

Регионалният министър припомни, че финансирането на инспектирания днес лот от магистралата е от Европейския съюз (ЕС), така че средства от бюджета да могат да бъдат пренасочени към други обекти.