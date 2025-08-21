ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват кражба на 220 л дизелово гориво от резе...

В Троян най-много се търсят учители

Троян

Осем са свободните работни места за учители в Троянско, съобщи за БТА Галя Георгиева, експерт към Дирекция „Бюро по труда“ – Троян.

Търсят се трима преподаватели за гимназиален образователен етап  - с френски, математика и икономика, химия и физика.

Обявени са и три учителски места за целодневна организация на учебния процес за 1-4 клас и за 5-7 клас.

Сред търсените специалисти са и преподавател по рекламна графика за Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ в Троян и учител по музика за прогимназиален етап.

Обявено е свободно работно място за училищен психолог.

Продължава да бъде актуална и обявата за свободно работно място във филиала на Центъра за спешна медицинска помощ в Троян. Там търсят лекар, като изискването е да е завършил медицина, не е необходима специалност.

Информация за всички свободни позиции и насоки за кандидатстване могат да бъдат получени на място в Бюрото по труда или на официалния сайт на Агенцията по заетостта, посочват от ДБТ – Троян.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. 

„Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.

