Разследват кражба на 220 л дизелово гориво от резервоара на камион

Полицията в Белоградчик разследва кражба на около 220 литра дизелово гориво от резервоара на товарен камион, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Деянието е извършено вчера, като неизвестен към момента човек е източил горивото от резервоара на товарния автомобил, спрял на уширение на главен път Е-79 на територията на село Медовница. Откраднати са били и 15 текстилни колана с кука, всеки с дължина по 12 метра. Образувано е досъдебно производство, съобщава БТА.

От началото на годината това е 13-и случай на източване на гориво от резервоари на камиони в област Видин. На територията на Районното управление на полицията в Белоградчик в първото десетдневие на юли при два случая са източени по около 500 литра дизелово гориво от резервоарите на товарни автомобили.