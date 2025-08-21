2800 нелегални вейпове задържаха митничарите в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 2800 нелегални електронни вейпове за еднократна употреба, всяка със съдържание от 15 милилитра течност или общо 42 000 мл течност за пушене, задържаха служителите на отдел „Митническо разузнаване и разследване" в София, съобщиха от пресцентъра на Национална агенция „Митници".

Електронните цигари без български бандерол и с количество течност, превишаващо многократно разрешеното по закон, са установени в логистична база на територията на столицата. Електронните цигари са доставени от Китай, прикрити като водозащитни спрейове, предназначени за юридическо лице на територията на страната.

По първоначални данни нелегалните вейпове съдържат никотин, а лабораторна експертиза ще установи дали количеството му отговаря на описаното на опаковката и какви други вещества се съдържат в течността за пушене, допълват от митницата.

От началото на годината митническите служители в София са установили над 50 000 нелегални електронни цигари.

През юни, служителите на митницата в Русе задържаха 1180 електронни устройства с течност за пушене без валиден български акцизен бандерол. Акцизните стоки бахо открити в частен дом в селище в област Монтана при съвместни действия на дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Агенция Митници и отдел „Митническо разузнаване и разследване" в ТД Митница Русе.