Обследват щетите от пожара в местността Седми километър край Стара Загора

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров назначи комисия, която ще извърши първоначално обследване и ще определи необходимостта от предоставяне на възстановителна помощ за хората, пострадали от пожара в местността Седми километър преди дни. Представители на комисията вече са се срещнали с пострадалите собственици на имоти. Това съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Председател на сформираната комисия е Делян Иванов, директор на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване" към администрацията, а в състава ѝ влизат представители на различни общински структури и Дирекция „Социално подпомагане".

Всички участници в комисията, заедно с представители на полицията, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" и Дирекция „Социално подпомагане", са провели първата си среща със сдружението на собствениците на имоти в местността Седми километър, съобщи инж. Ангел Стоманярски, главен експерт в Дирекция „Общински проекти, безопасност на движението и контрол по строителството" и член на комисията.

Служители на Областна дирекция на МВР ще направят опис на къщите и на техните собственици. Представителите на и Дирекция „Социално подпомагане" са разяснили какви са условията, на които хората, изгубили имуществото си, трябва да отговарят, за да получат помощ от страна на държавата. Доброволното формирование към местната администрация ще остане в готовност, съобщават още от пресцентъра и допълват, че работата на комисията ще приключи с изготвянето на обобщен доклад.

Пожарът в местността Седми километър край Стара Загора възникна около 15:00 часа на 17 август. Огънят пламна във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи около 1000 души бяха евакуирани и няма пострадали. В гасенето се включиха 14 пожарни екипа от Стара Загора, Пловдив и Сливен, както и хеликоптер от авиобазата в Крумово. Във връзка с пожара беше обявено частично бедствено положение, което бе отменено от Община Стара Загора 24 часа след пламването на пожара, припомня БТА.

Във връзка с инцидента Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми двама мъже за палеж по непредпазливост.