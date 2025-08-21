ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев: Обновяваме 24 кални точки в 18 района. Пр...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21148210 www.24chasa.bg

Фамилии се бият на улицата в Ихтиман, 22-годишен е с контузия в главата

2620
Мъжете са задържани СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Ревност предизвика сбиване между две фамилии в Ихтиман, 22-годишен е с контузия на главата. Това съобщиха от полицията в София.

От там уточняват, че около 21.55 часа снощи в РУ-Ихтиман постъпил сигнал за сбиване на улица в града. На място били насочени два автопатрула. Изяснено било, че първоначално е възникнал скандал между двама мъже. Поводът бил ревност от сина на единия към дъщерята на другия, с която младият мъж живее на семейни начала. Впоследствие към конфликта се присъединили още членове на двата рода.

Двамата са задържани за срок до 24 часа.

22-годишният син на единия е получил контузна рана на главата – прегледан от екип на спешна помощ и освободен.

По случая е регистрирана преписка за хулиганство.

Мъжете са задържани СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)