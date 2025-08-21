Фамилии се бият на улицата в Ихтиман, 22-годишен е с контузия в главата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ревност предизвика сбиване между две фамилии в Ихтиман, 22-годишен е с контузия на главата. Това съобщиха от полицията в София.

От там уточняват, че около 21.55 часа снощи в РУ-Ихтиман постъпил сигнал за сбиване на улица в града. На място били насочени два автопатрула. Изяснено било, че първоначално е възникнал скандал между двама мъже. Поводът бил ревност от сина на единия към дъщерята на другия, с която младият мъж живее на семейни начала. Впоследствие към конфликта се присъединили още членове на двата рода.

Двамата са задържани за срок до 24 часа.

22-годишният син на единия е получил контузна рана на главата – прегледан от екип на спешна помощ и освободен.

По случая е регистрирана преписка за хулиганство.