Съдебномедицинска експертиза: Тежка гръдна травма е причинила смъртта на детето от парасейлинга

Димчо Райков

Дететото почина по време на парасейлинг Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Тежка гръдна травма е причинила смъртта на 8-годишното дете от Разлог, което падна в морето от парашут, теглен с моторна лодка. Това е установила съдебно-медицинската експертиза по повод трагичния инцидент на южния плаж в Несебър от понеделник.

Малкият Иван падна от 50 метра височина в морето, което се равнява на удар в тъп предмет, коментират експерти.

Неофициалното становище на разследващите е, че скъсан колан и катарами са причинили падането на детето при парасейлинга.

Днес се очаква окръжния съд в Бургас да остави за постоянно на ареста тримата, привлечени към наказателна отговорност за смъртта на детето - управителят на водната база, капитана на лодката и моряка. В сряда водолазни екипи цял ден претърсваха дъното на морето на 500 метра от брега, където стана инцидента, за веществени доказателства за неизправността на съоръжението, но не откриха нищо.

