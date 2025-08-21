Синтетична дрога, а не полицейско насилие причинило смъртта на мъжа в Стара Загора

Отравяне със синтетични наркотици, довело до блокиране на дишането и на сърдечната дейност, е причина за смъртта на 26-годишен мъж с инициали Й.С. преди дни в Стара Загора. Това показва заключението на съдебномедицинска експертиза, изготвена от три вещи лица по досъдебно производство на Окръжната прокуратура в Стара Загора, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

От съдебномедицинската експертиза става известно, че не са установени причинени телесни увреждания вследствие на задържането на Й.С. и действията на полицейските служители. По досъдебното производство са извършени разпити на свидетели, приложена е медицинска документация и други, посочват още от пресцентъра.

Заключението на съдебномедицинската експертиза по досъдебното производство на Окръжната прокуратура в Стара Загора е постъпило на 20 август. Й.С. е починал в болница на 13 август, след подаден сигнал, че буйствал в района на автогарата в Стара Загора. Той употребил наркотични вещества, не се чувствал добре и буйствал, поради което бил подаден сигнал и на място пристигнал екип на Спешна помощ. Медиците направили опити да успокоят мъжа и да го качат в линейката, но не са успели. Той продължавал да буйства. Поради тази причина били повикани и на място пристигнали полицейски служители. С тяхна помощ Й.С. бил качен в медицинския автомобил и откаран в болнично заведение в Стара Загора. Мъжът е бил настанен в отделение по реанимация, където по-късно е починал.