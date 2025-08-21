13-годишно момиче се бори за живота си, след като едва не се удави на "Слънчев бряг"

13-годишно момиче от Молдова е с опасност за живота след инцидент на нашето Черноморие.

На 20 август в Районно управление-Несебър е получено съобщение за инцидент на плажа в "Слънчев бряг", при който от морето до спасителен пост № 5 е извадено 13-годишно момиче от Молдова, което заедно със семейството си плажувало на ивицата.

По данни на родителите на момичето, малко по-рано влязло в морето, но от вълните залитнало и се потопило под вода за кратко време. Вероятно е получило паник атака, като в последствие направило "гърч" и е транспортирано по спешност в УМБАЛ-Бургас, където е настанено - в критично състояние, с опасност за живота.

Морето взе три жертви за ден в Бургаско.

На 20 август в Районно управление-Созопол е подаден сигнал за инцидент в района на плажа към къмпинг "Каваци-юг", при който в морето срещу втори спасителен пост се удавила 72-годишна жена от София. Тялото ѝ е откарано за аутопсия.

На 20 август в Районно управление-Приморско е получено съобщение за инцидент в района на северния плаж на Приморско до пост №7, при който в морето се удавил 35-годишен чешки турист, пристигнал в България на 16 август и отседнал в Приморско.

На 20 август в Районно управление-Царево е подаден сигнал за инцидент в района на неохраняема зона на плаж "Силистар", при който в морето се удавил 41-годишен мъж от София.