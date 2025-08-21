Борислав Гуцанов: Осигуряваме 14 млн. лв. за екипировка на доброволците

14 млн. лв. ще предостави социалното министерство за екипировка за доброволците, които помагат в гасенето на пожари и в справянето с щетите от наводнения. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

"По време на репортажите от пожарите стана ясно, че голяма част от доброволците нямат нужното оборудване. Държавата трябва да направи всичко възможно те да бъдат оборудвани, за да запазят живота си. Затова ще осигурим 14 млн. лева за дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" за оборудване на доброволци и покупка на дронове, лодки, защитно облекло, обучения, спрямо нуждите", обясни Гуцанов.

Благодаря на министъра и министерството за тази сума. Вече започваме да мислим за следващия сезон и как тези средства да бъдат финансирани максимално адекватно. За нас е важно доброволците да бъдат максимално добре подготвени, каза директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов.

Гуцанов припомни, че бяха намерени и допълнителни пари за семействата пострадали от пожари. Така общата сума стигна до 7500 лв. Даваме си сметка, че това не е много, каза още той.

Председателят на Националната асоциация на доброволците Ясен Цветков също изказа своята благодарност за подкрепата на МТСП. Той обърна внимание, че осигуреното финансиране показва съвместната работа на държавата и гражданския сектор. „Често ми се налага да обяснявам, че ние не вършим работата на държавата, а сме част от нея. Тази сума е поредното доказателство, че сме резултат от усилията на държавата да има своите доброволци. С това финансиране ще направим сериозна крачка за обезпечаване на доброволците. Ще продължим да работим с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", каза Цветков.