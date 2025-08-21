"Дебър" се прощава с убитата полицейска съпруга Димитрина

Хората изразяват съчувствие и тъга за без време отишлата си 44-годишна жена

Десетки жители на Първомай ще се простят утре с жестоко убитата полицейска съпруга Димитрина Грозева. Поклонението е от 12 часа в храма "Свети Никола" в квартал "Дебър".

Много хора ще отидат да я почетат, защото по думите им тя е била уважавана жена. Очаква се да има венци и букети, както от полицията, където служи съпругът й Здравко, така и от детската града "Пролет", в която тя работеше.

Хората изразяват съчувствие и тъга за без време отишлата си 44-годишна жена. Тя стана жертва на 21-годишен младеж, бивш приятел на дъщеря й Йоана. Той нахлу на 18 август около 4,20 часа призори в дома им, докато спят. Прехвърлил оградата, жената се събудила от кучешкия лай. Отворила входната врата и тогава била прободена с нож във врата. Починала е от кръвозагуба. На трупа й се натъкнал синът й Атанас, който бил в къщата и се събудил. Видял майка си да лежи в локва кръв близо до банята. През това време съпругът на жертвата е бил дежурен в полицията.

"Жалко за тази кротка и добра жена. Това ли заслужаваше", скърбят съседите й.

Извършителят е задържан за 72 часа, предстои да му бъде поискан постоянен арест. Той е обвинен в причиняване на умишлено убийство, за което законът предвижда от 10 до 20 години лишаване от свобода.