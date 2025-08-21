Пиян шофьор се вряза в детска площадка след гонка с полицията в София (Снимки)

Много пиян шофьор се вряза в детска площадка в столичния квартал "Христо Смирненски" след гонка с полицията. Инцидентът е станал снощи, около 22:30 ч., до блок 38. До него се е стигнало след полицейско преследване.
Мъжът е управлявал бус и е ударил още три превозни средства, докато е бягал от полицията
Извършителят е задържан, като първата му проба за алкохол е показала 2,7 промила. Той е познат на полицията.
Повече подробности за случая даде кметът на община Слатина Георги Илиев:
"Снощи, около 22:30 ч., VW Transporter се е "врязал" в детската площадка след полицейско преследване в квартала и нанесени поражения по три други превозни средства.
Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна.
Той е познат на полицията и има предишни такива прояви.
Образувано е досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание (затвор).
Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката.
В момента наш екип е там и разчиства площадката.
Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация."