Пиян шофьор се вряза в детска площадка след гонка с полицията в София (Снимки)

Много пиян шофьор се вряза в детска площадка в столичния квартал "Христо Смирненски" след гонка с полицията. Инцидентът е станал снощи, около 22:30 ч., до блок 38. До него се е стигнало след полицейско преследване.

Мъжът е управлявал бус и е ударил още три превозни средства, докато е бягал от полицията

Извършителят е задържан, като първата му проба за алкохол е показала 2,7 промила. Той е познат на полицията.

Повече подробности за случая даде кметът на община Слатина Георги Илиев:

"Снощи, около 22:30 ч., VW Transporter се е "врязал" в детската площадка след полицейско преследване в квартала и нанесени поражения по три други превозни средства.

Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна.

Той е познат на полицията и има предишни такива прояви.

Образувано е досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание (затвор).

Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката.

В момента наш екип е там и разчиства площадката.

Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация."