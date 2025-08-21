Европейски форум за класическите езици се провежда за пръв път у нас

България е домакин на европейски форум за класическите езици

Годишната конференция на Euroclassica - европейска федерация на преподаватели по класически езици се провежда за пръв път у нас. Форумът беше открит в Софийския университет "Св. Климент Охридски" от заместник-ректора проф. Мадлен Данова. В събитието се включи и съветникът на министъра на образованието и науката Кристиян Маджуров, който изрази подкрепата на Министерството на образованието и науката (МОН) за инициативата, съобщи пресцентърът на ведомството.

Международното събитие поставя акцент върху сътрудничеството между европейските държави в областта на изучаването и преподаването на древни езици и по-конкретно на латински и старогръцки.

В рамките на форума български и европейски преподаватели и професори изнесоха лекции за класическите езици, античното наследство и класическото образование. Форумът продължи с панелни дискусии, на които участниците обменяха опит, идеи и иновативни практики в областта.

Конференцията се организира от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование със съдействието Софийския университет "Св. Климент Охридски", общината в Пловдив и с други партньори.

На 21 август чуждестранните делегати от "Еврокласика" ще посетят Пловдив и ще се включат в дискусия с представители на образователни институции и на пловдивската общественост върху връзката между филологическо знание и опазване на културното наследство, се съобщава в сайта на Софийския университет в информация за форума.