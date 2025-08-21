ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

22-годишен кара в насрещното без книжка край Етрополе

СНИМКА: Pixabay

Млад мъж без книжка е шофирал в насрещното край Етрополе, съобщиха от полицията в София.

От там уточняват, че вчера около 13.50 часа вчера, на пътя за с. Малки Искър, автопатрул забелязал в насрещното платно лек автомобил, движещ се без регистрационни табели.

Униформените подали сигнали за спиране на водача. Той демонстративно игнорирал и ускорил с цел да се укрие и да избегне проверката. Незабавно били организирани заградителни действия, в резултат на които нарушителят бързо бил заловен.

От извършените справки се установило, че шофьорът е неправоспособен, а колата не е регистрирана съгласно закона.

22-годишният мъж от правешкото село Джурово е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е започнато бързо производство.

