Хванаха издирван по разследване свидетел в Кюстендил

Хванаха издирван 26-годишен мъж в Кюстендил, съобщиха от полицията.

Той е установен на 20 август.

Мъжът е обявен за общодържавно издирване с категория „свидетел по досъдебно производство".

Уведомена е издирващата го структура.