Хванаха издирван по разследване свидетел в Кюстендил

Хванаха издирван 26-годишен мъж в Кюстендил, съобщиха от полицията.
Той е установен на 20 август.
Мъжът е обявен за общодържавно издирване с категория „свидетел по досъдебно производство".
Уведомена е издирващата го структура.
