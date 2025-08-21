ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха издирван по разследване свидетел в Кюстендил

Полиция СНИМКА: 24 часа

Хванаха издирван 26-годишен мъж в Кюстендил, съобщиха от полицията.

Той е установен на 20 август.

Мъжът е обявен за общодържавно издирване с категория „свидетел по досъдебно производство".

