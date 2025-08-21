Преместиха Семерджиев в затвора в Бобов дол за наказание, внасял забранени предмети

Той не за първи път е санкциониран зад решетките. Преди време беше оставен без колети за 3 месеца и в карцер за лошо поведение

Георги Семерджиев, който изтърпява 20-годишна присъда за жестоката катастрофа на бул. "Черни връх", при която загинаха две момичета, е бил конвоиран днес от Софийския затвор в затвора в Бобов дол, научи "24 часа" от правосъдното министерство.

Това не е за постоянно, а е вид санкция за поведението му зад решетките. Надзирателите са разкрили, че Семерджиев държи в килията си забранени предмети, най-вероятно телефон, а освен това и държанието му не било много за пример.

Преди ден министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи, че е наредил внезапни проверки в местата за лишаване от свобода. Причината е, че телефони се внасяли в пъпеши, а дрехи се напоявали с наркотик.

Семерджиев не за първи път се изявява с не добро поведение зад решетките. Преди време стана ясно, че той съди затворническата управа за 200 хил. лв., защото изкарал известно време в карцер, където бил пратен за наказание за лошо поведение. Освен това бил санкциониран с 3 месеца без колет.