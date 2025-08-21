Иззеха озвучителни уредби от шумни тържества в Септември и Белово

Три озвучителни уредби, които са нарушавали спокойствието на жители, са били иззети от органите на реда в общините Септември и Белово. Там продължават активните действия на служителите от Районното управление на полицията в Септември относно засилен контрол за спазване на нощната тишина и преустановяване на шумовия тормоз на гражданите от провеждане на шумни тържества. Това съобщи говорителят на пазарджишката Областна дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

Акцент този път са системните нарушители, за които органите на реда са събрали данни, че въпреки отправени предупреждения или разпореждания продължават да използват шумно озвучаване на открито. През миналата седмица и уикенда са съставени 8 акта за нарушение на Закона за защита от шума в околната среда.

Двама души са задържани, тъй като умишлено са пречили на униформените да изпълняват служебните си задължения. Иззети са и 3 озвучителни уредби. Засиленият контрол ще продължи до края на месеца.