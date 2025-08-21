Джартов: Дъждът през последните дни помогна за намаляване на пожарите

Пожарната обстановка в страната към настоящия момент е сравнително спокойна, каза главен комисар Александър Джартов, директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).За изминалото денонощие са възникнали 70 пожара, което е наполовина от това, което беше през предходните дни, обяви той.

Джартов каза, че дъждът през последните дни е помогнал за намаляване на броя и сложността на пожарите.

Прави впечатление, че през последните години сезонът на пожарите започва по-рано и приключва по-късно. Нямаме основание да бъдем спокойни, че всичко с пожарите е приключило и няма да имаме сложни пожари до края на този сезон, коментира още Джартов. Според него може да се появят нови пожари предвид това, че предстои затопляне на времето.

По-рано днес главен комисар Джартов присъства на брифинг, на който социалният министър Борислав Гуцанов обяви, че ще бъдат осигурени 14 милиона лева за оборудване и екипировка на ГДПБЗН и на доброволните формирования за справяне с бедствията, посочва БТА.