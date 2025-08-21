Потвърдиха ареста на последния обвинен за трафик на наркотици, с тартор пловдивчанин

Добромир Добрев се е сдобил и с нови обвинения

Апелативният съд в Пловдив потвърди постоянния арест на Добромир Добрев, който е последния обвинен за участие в организирана престъпна група за трафик на наркотици с тартор пловдивчанин.

Добрев е привлечен като обвиняем за това, че в периода от месец март м.г. до 9 август т.г. в Пловдив и София е участвал в организирана престъпна група от шест души с цел разпространение на наркотици от Испания и Нидерландия към Турция. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода повече от 3 години.

На 18 август т.г. прокуратурата е повдигнала второ обвинение на Добромир за държане с цел разпространение на близо 8 килограма марихуана, намерена в автомобила му. Наркотикът бил разпределен в 9 пакета.

Според апелативните магистрати липсва реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като той е неосъждан, но при по-лека мярка може да извърши друго престъпление. "Налице е ново обвинение и за близо 8 килограма марихуана в колата на Добромир, което само по себе си също е достатъчно основание за задържане под стража", казват магистратите.

Определението на апелативния съд е окончателно.