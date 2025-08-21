Терзиев: Обновяваме 24 кални точки в 18 района. Превръщаме ги в малки зелени оазиси и правим паркинги за 450 коли

Винаги съм вярвал, че добрите резултати идват с последователни действия. Понякога стъпката е по-малка, отколкото би ни се искало, но е важно да я направим и да не се отказваме от добрите решения, дори да не идват със замах. Въпреки откровения саботаж от страна на икономическото мнозинство в общинския съвет по време на дебатите за бюджета на София, успяхме да защитим малко над 1,6 млн. лв. за 2025 година за директни мерки за по-чист въздух, повече ред, чистота и зеленина в кварталите. Това съобщи във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Слагаме край на 24 "кални точки", които замърсяват въздуха и създават неудобство на местата, които са най-близо до домовете ни. Ще облагородим общо над 8800 кв. м междублокови пространства в 18 района. На мястото на калта и прахта ще има: Над 450 нови паркоместа, които ще решат част от проблема с хаотичното паркиране. Близо 100 нови дървета и 5000 храста, които ще ограничат разпрашаването и ще направят кварталите по-зелени и красиви. Допълнителни близо 2000 кв. м зелени площи, където децата да играят и хората да почиват, разказва кметът.

Той обяснява, че благоустрояването на тези зони не е само мярка за по-уредени квартали, но е и важна част от цялостния план на общината за чист въздух.

За да подобрим качеството му трайно, прилагаме системен подход и работим в пет ключови области. Благодарение на тази последователна работа, вече втора година София отчита нива на фини прахови частици под допустимия максимум, което показва, че усилията ни дават резултат, подчертава Терзиев.

И изброява областите, в които се работи:

- Ограничаване на замърсяването от автомобили – чрез въвеждане на нискоемисионна зона, модернизиране на градския транспорт и изграждане на обществени паркоместа.

- Ограничаване на замърсяването от битово отопление – чрез програма за безплатна подмяна на печките на твърдо гориво с екологични алтернативи.

- Строг контрол на строителството – с рекордно много проверки на строителните фирми.

- Борба с нерегламентираното горене на отпадъци – чрез контрол на незаконните сметища и прилагане на строги мерки срещу нарушителите.

- Разширяване на зелената система – чрез облагородяване на кални точки и инвестиции в нови зелени площи.

"Благодаря на всички, които подкрепят усилията ни и отправям апел – нека се грижим заедно за тази нова растителност около домовете ни. София има нужда от чист въздух и все повече зелени площи. Само заедно можем да постигнем трайни резултати", категоричен е столичният кмет.