Борислав Гуцанов отива на проверка за работа на черно в Слънчев бряг

1612
Борислав Гуцанов на една от проверките, в които се включи през тази година. СНИМКА: МТСП

От началото на годината са хванати близо 124 хил. нарушения, като без трудов договор са били 2240 души

Социалният министър  Борислав Гуцанов ще се включи в проверка на регионалната дирекция „Инспекция по труда – Бургас" в  Слънчев бряг.

Борбата със сивата икономика и ограничаване на недекларирания труд са един от приоритетите му.  През юни той даде начало на засиления контрол по Черноморието във връзка с летния сезон. Кампанията в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство" обхваща всички курортни населени места край морето. Ограничаването на недекларирания труд, спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда, както и осигуряване на безопасността и здравето при работа, са само част от акцентите по време на извършваните проверки в сектора. Инспекторите по труда следят и за законосъобразното наемане на граждани на трети държави и на непълнолетни.

По време на туристическия сезон секторът е рисков заради използването на различни форми на недеклариран труд, както и за осигуряването на безопасност и здраве при работа. От началото на годината до момента Инспекцията по труда е извършила общо във всички икономически дейности почти 31 750 проверки. Установените нарушения са над 123 400 бр. По осъществяването на трудовите правоотношения са 54 580 бр., а по осигуряване на здраве и безопасност при работа - 68 000. Случаите на работа без трудов договор са 2240. 

