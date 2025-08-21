Жена е ранена с нож при скандал за квартира в Созопол

35-годишна жена е ранена с нож след скандал за квартира в туристически комплекс в Созопол късно снощи.

Сигналът за инцидента е получен в Районното управление в Созопол около 21:57 часа, съобщиха от полицията. Според първоначалната информация, физическо спречкване е възникнало между 33-годишен мъж, който отдавал жилище под наем, и двама братя туристи на 33 и 40 години.

В разгара на скандала, наемодателят извадил нож, за да се защити. В този момент неговата 35-годишна приятелка се намесила, за да предотврати ескалация на конфликта. За нещастие, тя е получила порезна рана под дясната гърда.

Пострадалата веднага е транспортирана до УМБАЛ – Бургас, където е прегледана от медицински екип. Установено е, че раната е повърхностна и не се налага хирургическа намеса, след което жената е освободена за домашно лечение.

И тримата участници в боя – наемодателят и двамата братя, са задържани за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, което ще изясни всички обстоятелства около инцидента.