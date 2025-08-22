Военен инструктор по парашутизъм за трагедията в Несебър: В името на печалбата сигурността е минала на заден план

В името на печалбарството сигурността е минала на по-заден план. Това каза пред "24 часа" по случая със смъртта на детето в Несебър при полет с парасейлинг варненецът Николай Николов, който 28 години е бил инструктор по парашутна подготовка в армията.

Той смята, че системата за закопчаване е била компрометирана и предлагащите услугата не са и обърнали внимание.

Кой трябва да отговаря - този, който слага и закопчава - той трябва да съблюдава всичко. Ако има компонент от предпазната система, закъсан макар и само на 10%, той трябва да бъде сменен веднага. Ако коланът е широк 1 см., например, и само милиметър е компрометиран - трябва да бъде сменен, казва Николов.

За да скъса малкото дете колана - смятайте в какво състояние е бил... държал се е на магия, допълва бившият военен.

Човекът, който ги е закопчал си е свършил работата, само че екипировката не е била в състояние, в което да бъде експлоатирана. Била е износена, но те са си казали "Ще изкара още малко" - и ето докъде се стига...

Не обвинявайте майката, тя като всеки родител е искала да достави удоволствие на детето си, смята Николов, който работи като спасител в общински басейн във Варна.