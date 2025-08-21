Прокуратурата обвини баща и син Иванови за подкупа в щангите

Софийската градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в съда по досъдебно производство спрямо олимпийският шампион по вдигане на тежести Иван Иванов и синът му, който носи неговото име. Двамата са обвиняеми за поискан подкуп от шефа на федерацията по вдигане на тежести във връзка с организиране и провеждане на домакинство на Европейското първенство за мъже и жени по вдигане на тежести през февруари 2024 г. в София.

Двамата са предадени на съд съответно като помагач и извършител на престъплението.

През октомври стана ясно, че федерацията ще организира европейското първенство по щанги, което ще се проведе през февруари 2024 г. в зала "Арена София" в столицата.

Министерството на спорта е одобрило и финансиране от 1,25 млн. лв. на федерацията за тази цел. След това експертът в дирекция "Спорт за високи постижения" в министерството започнал да иска 5% от отпуснатата сума. Правил го с постоянство и упоритост както пред президента Ариф Маджид, така и пред члена на управителния съвет Марин Милашки, посочи съдът в определението си. Иванов-младши твърдял, че ако Маджид не плати, в бъдеще ще има проблем с финансирането на федерацията и през следващата година пари няма да има. Това пък щяло да доведе до недостатъчна подготовка на щангистите.

В убеждаването на президента на федерацията се включил и бащата на Иванов, който е треньор на националите. Милашки разказал в показанията си как след кандидатстването за европейското първенство и финансирането колегата му и треньор провел разговор с Ариф Маджид. Казал, че трябва да се върнат 5% от сумата, или 62 500 лв. - точно колкото са намерени при обиска у Иванов-младши.

Разследването по досъдебното производство е извършено от КПК под ръководството и надзора на СГП.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.