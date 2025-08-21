Николай Нанков: У нас отново се строи и гражданите ще получат дългоочаквана инфраструктура

В България отново се строи и гражданите ще получат дългоочаквана инфраструктура. Това написа в своя фейсбук публикация председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

"Темпо! Темпо, каквото само ние от ГЕРБ можем да наложим. Благодаря на колегите от БСП и лично на регионалния министър Иван Иванов, с когото днес инспектирахме последния участък в строителство на магистрала "Европа".

С нас бяха и народните представители от Софийска област Младен Маринов, Ябленка Трайкова и Димитър Григоров", пише Нанков.

"От средата на септември до Сърбия ще се пътува изцяло по аутобан. Също през следващия месец трябва да бъде пуснат и лот 1 на магистрала "Хемус" - от пътен възел "Боаза" до пътен възел "Дерманци". Със стартиране изграждането на обхода на Кресна започва работата и по най-трудното трасе на магистрала "Струма" - между Симитли и Кресна. Отделно се извършват превантивни ремонти на над 1500 км от републиканската пътна мрежа, а на близо 200 км - основни ремонти. За седем месеца регионалният министър е издал 74 разрешения за строеж, 15 от които са за пътища", гласи още публикацията му.