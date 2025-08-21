ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Играй като крал: Зодия Лъв и блясъкът на казиното

Времето София 32° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21149085 www.24chasa.bg

Николай Нанков: У нас отново се строи и гражданите ще получат дългоочаквана инфраструктура

1412
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков

В България отново се строи и гражданите ще получат дългоочаквана инфраструктура. Това написа в своя фейсбук публикация председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

"Темпо! Темпо, каквото само ние от ГЕРБ можем да наложим. Благодаря на колегите от БСП и лично на регионалния министър Иван Иванов, с когото днес инспектирахме последния участък в строителство на магистрала "Европа".

С нас бяха и народните представители от Софийска област Младен Маринов, Ябленка Трайкова и Димитър Григоров", пише Нанков.

"От средата на септември до Сърбия ще се пътува изцяло по аутобан. Също през следващия месец трябва да бъде пуснат и лот 1 на магистрала "Хемус" - от пътен възел "Боаза" до пътен възел "Дерманци". Със стартиране изграждането на обхода на Кресна започва работата и по най-трудното трасе на магистрала "Струма" - между Симитли и Кресна. Отделно се извършват превантивни ремонти на над 1500 км от републиканската пътна мрежа, а на близо 200 км - основни ремонти. За седем месеца регионалният министър е издал 74 разрешения за строеж, 15 от които са за пътища", гласи още публикацията му. 

КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков
КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)