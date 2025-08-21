Жена пострада при взрив на газова бутилка в Пловдив (Снимки)

Съседи чули силен тътен, паднала и дограмата на прозорците

Жена на около 80 години е с изгаряния след взрив на газова бутилка в апартамента й на петия етаж на ул. "Младежка" в Пловдив. Сигналът за инцидента е подаден около 11,30 часа, съобщиха за "24 часа" от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

От взрива е паднала дограмата на прозорците. Съседи на 80-годишната жена споделят, че се е чул силен тътен, а обитателката на жилището е била силно уплашена. По думите им вчера тя е заредила бутилката си, а най-вероятната причина за инцидента е изтичане на газ.

Жената е прегледана от екип на медицинска помощ, в съзнание е.