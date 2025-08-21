ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Играй като крал: Зодия Лъв и блясъкът на казиното

Времето София 32° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21149277 www.24chasa.bg

Съдят домашен насилник за закана за убийство спрямо съпругата му във Видин

1232
Делото срещу обвиняемия, който е осъждан, продължава в съда СНИМКА: Прокуратура на Република България

38-годишният Д.Б. е предаден на съд с обвинителен акт на Районна прокуратура – Видин по дело за закана с убийство, отправена при условията на домашно насилие. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

През септември 2024 г. К.Т., съпругата на обвиняемия, напуснала семейното им жилище в Монтана с двете им деца, като се преместила да живее при родителите си в с. Карбинци, област Видин.

Поводът за това бил дългогодишен тормоз спрямо нея, упражняван от обвиняемия по време на 20-годишното им съвместно съжителство, включително многократно нанасяне на побои.

Въпреки че жената прекратила контактите с него, на 5 ноември обвиняемият Д.Б. се опитал да се свърже с нея по месинджър от профил на друго лице. След липса на отговор на многократните му обаждания, той й изпратил гласови съобщения, съдържащи закани с убийство.

К.Т. била много притеснена, познавайки нрава на съпруга си и физическото насилие, на което била подложена през продължителен период от време. Тя изпитвала непрекъснат ежедневен страх от него, за което споделила на родителите си.

По случая бил подаден сигнал до органите на реда. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на Д.Б.

Делото срещу обвиняемия, който е осъждан, продължава в съда.

Делото срещу обвиняемия, който е осъждан, продължава в съда СНИМКА: Прокуратура на Република България

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)