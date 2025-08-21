Съдят домашен насилник за закана за убийство спрямо съпругата му във Видин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

38-годишният Д.Б. е предаден на съд с обвинителен акт на Районна прокуратура – Видин по дело за закана с убийство, отправена при условията на домашно насилие. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

През септември 2024 г. К.Т., съпругата на обвиняемия, напуснала семейното им жилище в Монтана с двете им деца, като се преместила да живее при родителите си в с. Карбинци, област Видин.

Поводът за това бил дългогодишен тормоз спрямо нея, упражняван от обвиняемия по време на 20-годишното им съвместно съжителство, включително многократно нанасяне на побои.

Въпреки че жената прекратила контактите с него, на 5 ноември обвиняемият Д.Б. се опитал да се свърже с нея по месинджър от профил на друго лице. След липса на отговор на многократните му обаждания, той й изпратил гласови съобщения, съдържащи закани с убийство.

К.Т. била много притеснена, познавайки нрава на съпруга си и физическото насилие, на което била подложена през продължителен период от време. Тя изпитвала непрекъснат ежедневен страх от него, за което споделила на родителите си.

По случая бил подаден сигнал до органите на реда. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на Д.Б.

Делото срещу обвиняемия, който е осъждан, продължава в съда.