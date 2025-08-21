Пламна гората над Сливница

Горски пожар избухна над град Сливница.
Сигналът за огъня е изпратен в 12:41 ч., а камбаната на местната църква бие от около час, но системата за предупреждения BG ALERT не е активирана, пише БНТ.
Два противопожарни екипа са изпратени на мястото.
