Играй като крал: Зодия Лъв и блясъкът на казиното

Пламна гората над Сливница

Пожарна Снимка: Архив

Горски пожар избухна над град Сливница.

Сигналът за огъня е изпратен в 12:41 ч., а камбаната на местната църква бие от около час, но системата за предупреждения BG ALERT не е активирана, пише БНТ

Два противопожарни екипа са изпратени на мястото. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пожарна

