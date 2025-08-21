ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж падна в Перловската река до Орлов мост, екипи ...

Времето София 32° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21149665 www.24chasa.bg

Камион се обърна в Карловско, затруднява движението по Подбалканския път

24 часа Пловдив онлайн

2152
Обърнатият камион затруднява движението. Снимка: МВР

Екипи на Районното управление в Града на Левски регулират трафика

Движението по Подбалканския път е затруднено заради инцидент с обърнат тир в участъка между Калофер и Васил Левски, съобщиха от полицията. 

Сигналът за произшествието е получен около 12,45 ч. Товарният камион с прикачено полуремарке се обърнал встрани на пътното платно. На място са екипи на Районното управление в Карлово, които подпомагат преминаващите автомобили. Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата, довели до произшествието. Водачът на камиона не е пострадал сериозно, алкохолната му проба е отрицателна.

От МВР съветват водачите да бъдат внимателни и да се движат със съобразена скорост. 

Обърнатият камион затруднява движението. Снимка: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)