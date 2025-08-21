Патриарх Даниил: Голямо благословение е, че има такъв светец като Симеон Самоковски

Голямо благословение е, че има такъв светец като свети Симеон Самоковски, който е служил тук, трудил се е за освещаването на православните християни. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в Самоков. Тази вечер на централния площад в града той ще отслужи водосвет по случай празника на Самоков – 21 август, денят на свети свещеномъченик Симеон Самоковски. Светецът е покровител на града, съобщи БТА.

По думите на патриарх Даниил свети Симеон през 1737 година пострадва мъченически за вярата. Преди това, когато е имало възможност народът да се подготви за въстание, той активно е участвал и по законите на Османската империя е бил съден за опити за въстания. Българският патриах Даниил изтъкна, че свети Симеон Самоковски не се е отрекъл от вярата, което говори за силна любов към Бога. „Виждаме, че неговата вяра е победила страха, победила е заплахите и мъченията. Ето я силата на Божията благодат – предпочел е да пострада и да претърпи всичко това, но да остане с Христос", каза той. Допълни, че днес Симеон Самоковски е светец, молитвеник, закрилник за всички нас.

Българският патриарх Даниил поздрави и призова всички жители и гости на град Самоков да се замислят и ценят духовното съкровище, което има в града. Той призова, когато ни е трудно, да си припомним какво е преживял свети Симеон Самоковски.

Миналата седмица патриарх Даниил възглави патриаршеска света литургия за деня, в който се почита паметта на самоковския покровител.