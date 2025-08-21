Пловдивчанката, блъсната от АТВ на Слънчев бряг - в клинична смърт?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

4-годишният й син е в критично състояние, но се бори

35-годишната пловдивчанка, пометена от АТВ в Слънчев бряг, е изпаднала в клинична смърт. За това съобщава рок певецът Константин Кацаров в своя фейсбук профил с разрешението на семейството на жената.

По думите му синът й Мартин остава в критично състояние, но се бори. Утре ще бъдат организирани протести в подкрепа на семейството, блъснато от Никола Бургазлиев в Бургас и Пловдив от 12 часа на обяд пред съдебните палати в градовете.

"Можем само да се молим, лекарите не дават никаква надежда за сестра ми", заяви преди два дни братът на Христина Светослав Соколов.

35-годишната жена, семейството й и служител на хотел бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг на 14 август. Тя и 4-годишният й син пострадаха най-тежко и бяха настанени в болницата в Бургас. Никола Бургазлиев беше пуснат от магистратите под домашен арест.