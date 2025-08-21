Постоянен арест за турчин, издирван от Германия за крупни измами



Състав на Окръжен съд - Хасково постанови мярка за задържане под стража за 24-годишен турски гражданин, обявен за международно издирване от властите в Германия по издадена Европейска заповед за арест. Обвинението срещу 24-годишния Адем Яхяоглу е за финансови измами на възрастни хора през април 2025 година, съобщи БТА.

Деянията му са от април месец и за тях е обявен за международно издирване. Заповедта за ареста му е издадена от Районния съд в Тюбинген на 30 април. Наказателното преследване на Адем Яхяоглу е заради три деяния, извършени в прериода 1- 23 април тази година в населените места Вайл им Шьонбух и Ройтлинген, където той и бил съучастник при измама на възрастни граждани. Под предлог за участие на техни близки в инциденти, измамените били въвеждани в заблуждение, че е необходимо да осигурят определена сума, за да се избегне задържането на познатите им. Общата сума, събрана при измамите, е над 400 000 евро.

В съдебна зала стана ясно, че според законодателството на Германия, за това престъпление наказанието е лишаване от свобода до 10 години, като аналогичният текст в Наказателния кодекс у нас за същото деяние гласи, че то е наказуемо с „лишаване от свобода" до осем години.

Въпреки искането от служебния защитник на Адем Яхяоглу да му бъде наложена по-лека мярка -„парична гаранция", съдът уважи искането на Николай Трендафилов от Окръжна прокуратура и постанови „задържане под стража". Сред мотивите са, че мъжът може да се укрие, тъй като няма постоянен адрес у нас и с оглед на осигуряването му пред съда по същинското производство за екстрадиция. Още днес при гледане на мярката му, турският гражданин посочи пред съдията съгласие да бъде предаден на властите в Германия.