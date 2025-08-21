30-годишен отива на съд за палеж и убийство на двама души в Русе

Окръжната прокуратура в Русе предаде на съд 30-годишен мъж за палеж на две сгради и убийството на двама души. Това съобщи говорителят прокурор Георги Георгиев през БТА.

Престъпленията са извършени на 28 март и на 11 май миналата година в крайдунавския град. Обвиняемият и приятелката му, които се познавали с убитите, употребявали алкохол в големи количества и се събирали с подобни компании. Живеели по квартири, а когато били безработни, се приютявали при познати.

Убитият 64-годишен мъж К. Н. също употребявал алкохол. Той обитавал порутена къща, в която живеели и други бездомници. В имота идвала и убитата жена - 58-годишната А. П.. След употреба на алкохол тя ставала заядлива и често обиждала приятелката на обвиняемия. Ядосан от поредните обиди, отправени към нея, а и под влиянието на алкохол, на 28 март м. г. 30-годишният Г. Г. решил да си отмъсти на А. П., като запалил къщата, за да изгорят в нея тя и К. Н.. Той знаел, че са заспали пияни и няма да имат възможност да избягат от пламъците. Така отишъл вечерта до къщата и подпалил натрупани в едната стая хартии и дрехи. Огънят бързо обхванал къщата, като покривът се срутил и затиснал мъжа и жената, които починали. Имало опасност пламъците да се прехвърлят и върху съседните имоти.

Отделно, в продължителен период от време обвиняемият мъж се държал агресивно и към приятелката си, като често ѝ нанасял побой, поради което тя го напуснала и подала жалби в полицията за тормоз. Така 30-годишният мъж решил да си отмъсти, като на 11 май м. г. запалил квартирата, в която тя живеела.

Прокурор Георгиев каза, че обвиняемият е с взета мярка за неотклонение "задържане под стража". Допреди две седмици той е бил в ареста, след което е преместен в затвор.

"Изчаквахме резултатите и от ДНК - експертизите на двамата убити", обясни прокурор Георгиев.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от съда.