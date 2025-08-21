По проекта за подмяна на уличното осветление в града остана да се подменят само 160 стълба със старите глобуси в центъра

Приключиха дейностите по цялостната подмяна на близо 3000 лампи от уличното осветление в гр. Шумен с изключение на смяната на 160 стари стълбове с глобуси, разположени в централната градска част. Община Шумен финансира със собствени средства смяната на стълбовете, а подмяната на лампите се финансира по проекта „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция С4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“. Проектът се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост. Бюджетът му е общо 832 811 лева, като но НПВУ са 696 549 лева, а националното съфинансиране е 136 262 лева.

Проектът за подмяната на цялото улично осветление в Шумен включва монтирането на 3188 осветители и демонтажа на 3085 стари енергонеефективни лампи. Монтажът започна през първата седмица на м. април 2025 г.

По три булеварда в Шумен – „Славянски“, „Велики Преслав“ и „Плиска“ - започва демонтаж на старите стълбове с енергийно неефективните глобуси, които при светене отделят топлина във въздуха. Глобусите ще се подменят с новите енерегоспестяващи и екологични осветители, които ще се поставят на нови стълбове. На всеки стълб ще има по два нови осветителя, насочени към пътното платно и към тротоара.

Ново осветление

Подмяната на стълбовете ще се извършва от два работни екипа. Всеки от тях може да сменя около 10 стълба на ден. За целта ще се правят изкопи, в които да се полагат новите стълбове, поради което ще се въвежда временна организация на движението в центъра на града, по работните участъци на трите булеварда. Целият процес на изкопна дейност, подмяна на стълбове и монтиране на нови осветители под въздушната мрежа ще се осъществява от края на м. август - началото на м. септември, според метеорологичните условия и графика на доставка на стълбовете от гр. Русе. Реализацията на проекта трябва да завърши до 15 октомври 2025 г.

Места без действащо ново осветление след края на проекта няма да има. Контролните екипи на Общината продължават огледите, за да се установи има ли локации, на които новото осветление все още да не е заработило. Гаранционният срок на лампите е 5 години. Изпълнителят е и производител на осветителните тела и може да поддържа гаранция с резервни части 10 години след монтажа. Фирмата своевременно отстранява причините за липса на осветление на единични лампи, по сигнал на контролните органи на Общината или граждани.

Припомняме, че на брифинг за проекта на 28 май т.г. изпълнителят съобщи, че монтираните към онзи момент осветители са 1600 бр.

За подмяна на уличното осветление в кварталите на Шумен - Дивдядово, Макак и Мътница - ще се изпълнява отделен проект за общо 2000 нови осветителни тела. Те се финансират по Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), по които предстои сключването на договор между Общината и Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“.