Активираха BG-Alert заради пожара в гората на Сливница

Активирана е системата BG-Alert заради пожара в Сливница. Това се съобщава на сайта на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Съобщението гласи: "Предупреждение! Пожар във Войнишка махала над гробищния парк в град Сливница. Бъдете внимателни и спазвайте указанията на властите!". Съобщението е от областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска.

Пред БТА Арнаутска каза, че към този момент няма опасност за хората от града. По думите ѝ близостта до къщите е около 400-500 метра. Към този момент не се налага евакуация на жителите. Арнаутска уточни, че пътува натам.

Пожарът над Сливница е тръгнал от нива край града, но впоследствие е обхванал и борова гора, съобщиха по-рано днес от Областната дирекция на МВР – София. Според полицията пожарът наближава къщи, но към момента няма засегнати.