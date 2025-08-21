ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж падна в Перловската река до Орлов мост, екипи ...

Времето София 32° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21149988 www.24chasa.bg

Активираха BG-Alert заради пожара в гората на Сливница

1012
Пожарът в Сливница наближава къщи Снимка: Архив

Активирана е системата BG-Alert заради пожара в Сливница. Това се съобщава на сайта на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Съобщението гласи: "Предупреждение! Пожар във Войнишка махала над гробищния парк в град Сливница. Бъдете внимателни и спазвайте указанията на властите!". Съобщението е от областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска.

Пред БТА Арнаутска каза, че към този момент няма опасност за хората от града. По думите ѝ близостта до къщите е около 400-500 метра. Към този момент не се налага евакуация на жителите. Арнаутска уточни, че пътува натам.

Пожарът над Сливница е тръгнал от нива край града, но впоследствие е обхванал и борова гора, съобщиха по-рано днес от Областната дирекция на МВР – София. Според полицията пожарът наближава къщи, но към момента няма засегнати.

Пожарът в Сливница наближава къщи

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)