Разследват строители след смъртен инцидент с 80-годишен в Свищов

С дървени дъски и мрежа е направено обезопасяване на жилищния блок в Свищов, от който преди дни падна и загина 80-годишен мъж, установи проверка на БТА. Причината за инцидента беше премахването на парапетите на балконите на апартаментите заради извършващо се саниране на сградата.

Дъските на терасите бяха поставени преди дни, каза Катя Босилкова, която е съпруга на загиналия 80-годишен мъж, който е паднал от петия етаж.

Терасите бяха изрязани до плоча, а едва след инцидента дойдоха работници, които да сложат дъските с цел обезопасяване. Вчера бяха поставени и табели на входната врата и на етажите за забрана да се използват терасите, допълни Босилкова. По думите ѝ повече от месец и половина работниците не работят по обекта.

За мен е престъпление да оставиш хората с отрязани плочи, които не са обезопасени, обясни Босилкова. Ако бяха обезопасени по някакъв начин, моя мъж щеше да падне на терасата. Той беше здрав, не е бил на легло, освен това беше футболист, добави тя.

Нямаме информация кога ще бъдат възобновени дейностите по санирането на сградата, каза за БТА жена, която живее в съседния блок. В момента тече разследване по случая, допълни тя.

Спряна е работата по санирането на сградата, каза за БТА кметът на общината Генчо Генчев. Фирмата изпълнител, както и надзорната фирма, която отговаря за безопасността на обекта ще бъдат санкционирани, допълни той.

Припомняме, че преди три месеца в Свищов започна саниране на 19 блока. Пет от тях вече са завършени. Срокът за довършването на останалите сгради е до месец март догодина.