Върнаха над 2000 лв. на старец, ужилен от измамници в Търново

За броени часове великотърновски криминалисти установиха измамници, взели пари от възрастен мъж. Днес полицейските служители върнаха парите на измамения дядо, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР във Велико Търново.
Работата по случая е започнала в понеделник следобед, когато съдействие в полицейското управление в старата столица е потърсил 87-годишен местен жител. Той разказал на криминалистите, че на 15 август (петък) пред жилището си е бил заговорен от двама мъже, единият от които припознал, като познат на дъщеря си. Той обяснил, че му трябват пари и обещал в понеделник да му ги върне. Услужливо предложил да закара възрастният мъж до банката, където той изтеглил сумата от 2220 лв. и след като дал парите двамата мъже си тръгнали. В понеделник позвънили на домашния му телефон и обяснили, че не могат да върнат парите, както са се разбрали и дори поискали още 8000 лв. Потърпевшият обаче се усъмнил в думите им и подал сигнал в полицията.
По случая било започнато досъдебно производство, в хода на което криминалистите бързо влезли в дирите на извършителите. Двамата са установени в жилищата си в Г. Оряховица, добре познати на униформените по линия «измами». Те възстановили инкриминираната сума и днес 87-годишният мъж дойде в полицейското управление, за да си я получи.
Благодари от сърце на служителите за бързата и професионална намеса и обеща повече и два лева да не дава на никого.
