Сириецът, превозвал нелегални мигранти към Румъния, остава в ареста

Окръжният съд в Добрич определи мярка за неотклонение „Задържане под стража" за 32-годишен сирийски гражданин, привлечен като обвиняем по досъдебно производство за две престъпления.

Мъжът е обвинен за това, че на 18 август 2025г., при управление на автомобил с гръцка регистрация, нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на неустановено към момента лице и средна телесна повреда на повече от едно лице, а именно на двама граждани на Египет и още две лица с неустановена към момента самоличност, които по първоначални данни също са граждани на Египет. Тежкото произшествие е станало на около 500 м. преди село Божаново, община Шабла. Пострадалите са пътували в автомобила – миниван с гръцка регистрация.

Задържаният е обвинен и за това, че на същата дата, чрез използване на моторно превозно средство, противозаконно подпомогнал пътуващите в управлявания от него автомобил чужди граждани да преминат през страната ни в нарушение на закона, като деянието е било съпроводено с неподчинение спрямо орган на властта - служители на Гранично полицейско управление - Каварна.

Окръжният съд прецени, че към момента са налице всички предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. Лицето е привлечено като обвиняем за две тежки престъпления - едното умишлено, а другото извършено по непредпазливост. Според съда, от събраните към момента доказателства по досъдебното производство би могло да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия и към двете деяния, за които е привлечен като такъв. Съдът приема, че при по-лека мярка за неотклонение е налице и реална опасност от укриване или извършване на друго престъпление от обвиняемия. В определението си съдът отбелязва високата обществена опасност на двете разследвани престъпления, наличните данни за неподчинение на полицейски орган и много опасно шофиране, както и обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин, който не може да посочи адрес на пребиваване.Определението на Окръжния съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в 3-дневен срок.