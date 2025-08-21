ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина журналистът Иван Рачев

Почина журналистът Иван Рачев СНИМКА: Pixabay

Журналистът Иван Рачев почина. За това съобщават колегите му от „Банкер“.

"Иван оставя дълбока следа в сърцата ни с добрата си душа, сърдечност и усмивка. Той беше приятелско рамо и подкрепа в труден момент за всеки от нас".

"Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание „Банкеръ" и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици", пишат колегите му.

"В творческия си път той имаше смелостта и силата да стане съосновател на „Параграф 22", изданието на „Банкеръ" за законност и власт, и да отстоява с хъс през трудните години на прехода истината и основополагащите принципи на журналистиката в своите разработки".

Поклон и светла му памет!

