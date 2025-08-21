ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По разпореждане на Сарафов делото за прегазените с...

Кърджалийският съд остави в ареста обвинен в убийство на съсед

Ненко Станев

Съдебната палата в Кърджали. СНИМКА: 24 ЧАСА

70-годишният С. К., обвинен в извършването на умишлено убийство, остава в ареста, реши окръжния съд в Кърджали. Мъжът беше задържан в понеделник часове след като негов 51-годишен съсед беше открит мъртъв в дома си в кърджалийското село Бойно. Малко след полунощ на 18 август двамата се спречкали и си разменили удари. При първоначалния оглед на трупа не бяха открити следи от насилие, но след аутопсията станало ясно, че е възможно смъртта да е настъпила в следствие на боя. 70-годишният беше задържан до 72 часа с прокурорско постановление, а срещу него беше повдигнато обвинение за умишлено убийство.

Определението на кърджалийските магистрати не е окончателно и може да бъде обжалвано и/или протестирано пред Апелативен съд – Пловдив.

